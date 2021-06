Nestlé-Aktien sind derzeit an den Börsen sehr gefragt. So ist das Papier des schweizerischen Lebensmittelkonzerns aus seinem zwei Jahre währenden Seitwärtstrend ausgebrochen und hat am Freitag ein neues Allzeithoch bei 114,30 CHF markiert. Die Frage, die sich Anleger jetzt zu Recht stellen: Geht die Rallye weiter?Mit Blick auf die Bewertung könnte man meinen, dass die Aktie bereits gut an der Börse bezahlt ist. So weisen die Schweizer ein 2021er-KGV von rund 26 auf und sind damit teurer als die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...