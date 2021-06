DGAP-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Zeichnungsfrist für neue Anleihe des FC Schalke 04 ist gestartet



14.06.2021 / 14:00

Die Köni g sblauen bieten neue Anleihe mit 5,75 % Zinsen p.a. an



Zeichnungsfrist für neue Anleihe des FC Schalke 04 ist gestartet Zeichnungsmöglichkeit läuft vorbehaltlich vorzeitiger Schließung bis 20. Juni, 18 Uhr, über anleihe.schalke04.de

Zielvolumen der neuen Anleihe von 15,893 Mio. Euro zu Refinanzierungszwecken

Fester jährlicher Zinssatz in Höhe von 5,75 % p.a. und fünfjährige Laufzeit

Am gestrigen Sonntag, 13. Juni, ist die Zeichnungsphase im Rahmen des öffentlichen Angebots für die neue Unternehmensanleihe des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. über die Webseite des Clubs unter anleihe.schalke04.de gestartet. Die mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,75 % ausgestattete Anleihe (WKN: A3E5TK / ISIN: DE000A3E5TK5) wird zum Nennbetrag von 1.000 Euro ausgegeben und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Pro gezeichneter Unternehmensanleihe über die Webseite mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro erhält der Anleger zusätzlich einen Zeichnungsbonus in Höhe von 5,00 Euro. Das Zielvolumen der Anleihe 2021/2026 beträgt 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2016/2021 (Zinssatz 4,25 % p.a.) gleichen Volumens eingesetzt werden. Die Zeichnung der Schuldverschreibungen ist über die Webseite bis Sonntag, 20. Juni, 18 Uhr, sowie ggf. über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (vom 21. Juni bis 30. Juni 2021) möglich, jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung im Falle einer Überzeichnung. Geplant ist eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2021/2026 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board. Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: "Der FC Schalke 04 hat sich in den vergangenen Jahren mit seinen Anleihen als verlässlicher Kapitalmarktakteur etabliert. Unsere Wertpapiere zählten bis zu Beginn der Corona-Krise zu den Top-Performern am Mittelstandsanleihe-Markt. In der Krise haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und bauen weiterhin auf unsere starke, werthaltige Basis, bestehend aus der Knappenschmiede, dem erfolgreichsten Nachwuchsleistungszentrum Deutschlands, unseren vereinseigenen Vermarktungsrechten, der abbezahlten VELTINS-Arena, einer treuen Sponsorenbasis und nicht zuletzt unseren Mitgliedern und Fans." Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2021/2026 steht zum Download unter https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/dokumente/ und https://www.bourse.lu zur Verfügung.

Kontakt:

Dr. Anja Kleine-Wilde

Telefon: +49 209 3618-5430

E-Mail: wertpapier@schalke04.de

Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2021 und zum Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts enthalten, der nach seiner Billigung auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Unternehmensanleihe 2021 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF stellt keine Befürwortung des Emittenten oder der Qualität der Anleihe dar.

Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihe 2021/2026 Emittent: Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Umtauschfrist: 26. Mai bis 11. Juni 2021 Zeichnungsfrist: 13. Juni bis 20. Juni 2021 (anleihe.schalke04.de);

voraussichtlich 21. Juni bis 30. Juni 2021 (DirectPlace Börse Frankfurt) Zeichnungsmöglichkeit: Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots;

Webseite des FC Schalke 04, Börse Frankfurt über Haus- oder Direktbank Emissionsvolumen: bis zu 15,893 Mio. Euro gesamt WKN/ISIN: A3E5TK / DE000A3E5TK5 Zinssatz (Kupon): 5,75 % Zinszahlungen: jährlich, erstmals am 5. Juli 2022 Laufzeit: 5 Jahre Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %) Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro Unternehmensrating B- (Creditreform Rating Agentur) Covenants Negativerklärung, Drittverzugsklausel Call Option des Emittenten ab 5. Juli 2023 zu 102,5 %,

ab dem 5. Juli 2024 zu 101,5 % und

ab dem 5. Juli 2025 zu 100,5 % Wertpapierart Inhaber-Schuldverschreibung Börsensegment Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse Valuta/Notierungsaufnahme 5. Juli 2021

