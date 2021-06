Die Grünen teilen in ihrem Programm zum Bundestagswahlkampf 2021 über Russland mit: "Russland hat sich zunehmend in einen autoritären Staat gewandelt und untergräbt immer offensiver Demokratie und Stabilität in der EU und in der gemeinsamen Nachbarschaft. Gleichzeitig erstarkt die Demokratiebewegung...

Den vollständigen Artikel lesen ...