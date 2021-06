Lange galt die Labor-These - also die Herkunft des Coronavirus durch einen Labor-Unfall in Wuhan - als reine Verschwörungstheorie, die von den großen Medien sowie durch die WHO geächtet wurde. Aber der Wind hat sich inzwischen gedreht: US-Präsident Biden hat die US-Geheimdienste angewiesen, innerhalb von 90 Tagen einen Bericht über die Herkunft des Coronavirus vorzulegen. ...

