NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Votum für die Aktien von Ferrari um zwei Stufen von "Buy" auf "Sell" gesenkt und das Kursziel von 192 auf 170 Euro reduziert. Absolut sei das Rückschlagsrisiko zwar recht gering, verglichen mit dem Aufwärtspotenzial der Hersteller-Konkurrenz sei die im Umbau steckende Ferrari damit aber die schwächsten, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie. Ferrari werde kaum von der weltweiten Erholung der Pkw-Produktion in den kommenden achtzehn Monaten profitieren./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 12:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NL0011585146