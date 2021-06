Die neue Sportlimousine soll auch als Elektroauto herauskommen und damit den Weg in die Elektromobilität weisen. Auch folgende Modelle will der Sportwagenhersteller elektrifizieren. Das viersitzige Coupé Maserati Gran Turismo erlebt eine Neuauflage. Der bis 2019 gebaute Sportwagen soll 2021 in einer neuen Form wiederauferstehen. Den dazugehörigen Prototypen zeigte die Tochter des Autokonzerns Stellantis nun der Öffentlichkeit. Zusätzlich soll das Auto eine Cabrio-Version unter dem Namen Gran Cabrio erhalten. Damit würde Maserati in diesem Jahr vier Modelle auf den Markt ...

