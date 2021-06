Die Graspapier-Experten aus Tornesch sind mit einem neuen Produkt am Start: Unter dem Namen "Nature-Board" wird ein Graskarton in einem Mix aus Recycling- und Grasfaser in diversen Grammaturen von 250 - 550 g/m² angeboten, der mit dem Siegel FSC recycled 100 % (FSC C135187) zertifiziert ist. Durch den Verzicht auf Frischfaser erfüllt sich das Ziel der Nachhaltigkeit und entspricht dem Bedürfnis nach ...

