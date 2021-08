DJ EANS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Verkauf der Kartonfabriken Eerbeek und Baiersbronn abgeschlossen

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort Wien - Die Mayr-Melnhof Gruppe ("MM") gibt den Abschluss des Verkaufs seiner Frischfaserkartonwerke in Eerbeek, Niederlande, und Baiersbronn, Deutschland, an eine Tochtergesellschaft von Fonds, die von Oaktree Capital Management, L.P. gemanaged werden, bekannt. Der Verkauf steht im Einklang mit der Strategie von MM, sich auf neue Akquisitionen und Wachstumsinvestitionen zu konzentrieren. Die Werke Eerbeek und Baiersbronn haben zusammen eine Jahreskapazität von rund 245.000 t Frischfaserkarton (FBB), der auf zwei Kartonmaschinen produziert wird, und beschäftigen rund 400 Mitarbeiter. In 2020 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 195 Mio. EUR erzielt. Rückfragehinweis: Rückfragen richten Sie bitte an: Mag. Stephan Sweerts-Sporck Investor Relations Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6, A-1040 Wien Tel.: (+43/1) 50136 - 91180 e-mail: investor.relations@mm-karton.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2021 02:00 ET (06:00 GMT)