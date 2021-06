London (www.fondscheck.de) - public imaging, die Hamburger Agentur für Finanzkommunikation, berät HANetf ab sofort in der strategischen und operativen Medienarbeit, so HANetf Limited in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:HANetf ist ein unabhängiger ETF-Spezialist, der mit führenden Vermögensverwaltern zusammenarbeitet, um differenzierte, moderne und innovative ETF-Engagements für europäische Anleger anzubieten. Über seine White-Label-ETFPlattform schafft HANetf eine komplette operative, regulatorische, Vertriebs- und Marketinglösung für Vermögensverwalter, um UCITS-ETFs aufzulegen und zu verwalten. ...

