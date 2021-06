Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist mit einem neuen Allzeithoch bereits gut in die neue Handelswoche gestartet. Für die großen US-Indizes steht diese Woche ein Termin im Fokus. Am Mittwoch findet die monatliche Zinssitzung der amerikanischen Notenbank Fed statt. Bei den Einzelthemen geht es heute um Nasdaq Mover, Bitcoin, Adobe, Novavax, American Tower, Nvidia, Visa, Pfizer, Alibaba und Bilibili. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.