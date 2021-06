Wiesbaden (ots) - Pünktlich zum Auftakt der warmen Jahreszeit launcht die deutsche Qualitätsmarke fitvia erfrischende Cold Brew Editionen, die durch einzigartige Inhaltsstoffe und intensiven Geschmack überzeugen. Seit 2014 steht fitvia für natürliche Produkte mit höchster Qualität, welche den Weg zu einem gesunden Lebensstil begleiten.Der fitvia Cold Brew Lemon Puretox Tea und der Cold Brew Berry Cassis Body Tea stillen den Durst auf fruchtig-süße Weise - kalorienarm und natürlich. Das Besondere an diesem Tee ist aber längst nicht nur der intensive Geschmack: Als Cold Brew wird er mit kaltem statt heißem Wasser angesetzt. So wird schon alleine das Zubereiten zu einem erfrischenden Sommergenuss.Beide Produkte enthalten sorgfältig ausgewählte Zutaten, die einen gesunden und glücklichen Lebensstil fördern und dabei helfen, die eigenen individuellen Ziele zu erreichen. So schafft es der Lemon Puretox Tea für ein Gefühl von natürlicher Leichtigkeit zu sorgen. Auch der Berry Cassis Body Tea zeichnet sich durch die Unterstützung eines figurbewussten Lebensstil aus und legt den Fokus ganz auf den persönlichen Wohlfühlmoment im eigenen Körper.Die wichtigsten Vorteile im Überblick:- Weniger Zucker als herkömmliche Eistees- Intensiv im Geschmack- Natürlich, fruchtige Zutaten- Kühle Tee-Erfrischung, ohne heißes WasserPressekontakt:Fitvia GmbHTel. 0611/26248688Email: info@fitvia.deOriginal-Content von: Fitvia GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154309/4941482