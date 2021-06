Die Nachfrage des Schmucksektors nach Platin hat sich in 3 der 4 Kernmärkte im 1. Quartal 2021 wieder deutlich erholt. Während diese in China, Indien und den USA zulegen konnte, ging sie im größten Markt für Platinschmuck, Japan, noch zurück. Die Schmucknachfrage nach Platin stellt eine bedeutende Nachfragekomponente des globalen Platinmarktes dar, macht sie doch rund ein Viertel der weltweiten Nachfrage nach Platin aus.Die Bedeutung von Platin wird oftmals aus seiner Bedeutung in der Automobil-Industrie als Katalysator hergeleitet. Zudem wird auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...