Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Teamviewer. Der Softwareanbieter erschließt sich durch eine Partnerschaft mit dem Walldorfer Software-Konzern SAP viele potenzielle Kunden. Bei den Verkäufen steht Nordex auf dem 3. Platz. Seit dem Hoch Anfang April hat die Aktie fast 45 Prozent an Wert verloren. Doch am Montag kann das Papier deutlich zulegen. Ist das eine nachhaltige Trendwende?