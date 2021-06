Berlin (ots) - Am Samstag, dem 19. Juni 2021, diskutieren die Präsidentin des Landtages Brandenburg, die Vizepräsidentinnen des Deutschen Bundestages und der Landesparlamente in Berlin und Brandenburg das Thema "Frauen in Parlamenten: Impulse für die Politik der Zukunft". Die Veranstaltung wird ab 15.00 Uhr per Livestream aus der Wandelhalle des Abgeordnetenhauses von Berlin übertragen: http://agh.berlin/1906Die Vorstandsvorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Dr. Helga Lukoschat trägt mit einem wissenschaftlichen Beitrag zum Programm bei. In der Diskussionsrunde debattieren die Vizepräsidentinnen des Deutschen Bundestags Petra Pau, Claudia Roth und Dagmar Ziegler, die Präsidentin des Landtags Brandenburg Prof. Dr. Ulrike Liedtke und die Vizepräsidentin des Landtags Brandenburg Barbara Richstein sowie die Vizepräsidentinnen des Abgeordnetenhauses von Berlin Dr. Manuela Schmidt und Cornelia Seibeld. Carola von Braun, Vorstandssprecherin der Überparteilichen Fraueninitiative Berlin, moderiert die Veranstaltung."Frauen in Parlamenten: Impulse für die Politik der Zukunft" ist eine gemeinsame Veranstaltung der Überparteilichen Fraueninitiative Berlin (ÜPFI) und des Abgeordnetenhauses von Berlin.Pressekontakt:Abgeordnetenhaus von BerlinPressereferatNiederkirchnerstr. 510117 Berlin-MitteTelefon 030 2325-1050/51/52Telefax 030 2325-1058E-Mail pressereferat@parlament-berlin.deOriginal-Content von: Abgeordnetenhaus von Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128557/4941533