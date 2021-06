Was ist von der Aktie des Börsenneulings Katek zu halten? Der Elektronikhersteller und -dienstleister notiert aktuell mit einem Marktwert von 361 Millionen Euro, was sicherlich stattlich ist bei einem Jahresüberschuss von zuletzt (2020) 1,6 Millionen Euro. Allerdings ist der Umsatz im Jahresvergleich 2019/2020 auch von 261 auf 414 Millionen Euro gestiegen. Katek wuchs im vergangenen Jahr somit ordentlich und auch das erste Quartal lief gut. Die Katek-Aktie kam 4. Mai zu 23 Euro an die Börse und sprang beim Debüt bis auf mehr als 31 Euro. Das Tief lag bislang bei 24 Euro. Inzwischen hat sich die Notierung wieder auf gut 27 Euro vorgearbeitet. Wird die Hausse weiterlaufen ...

