Ein ambitionierter Zocker würde in Amerika das größte Casino im ersten Moment sicher in Las Vegas vermuten. Das größte Casino in den USA ist jedoch nahe der Grenze zu Oklahoma-Texas vorhanden und heißt "WinStar World Casino" und es macht dem eigenen Ruf alle Ehre. Mit den unglaublichen 56.000 Quadratmetern ist es nicht nur in Amerika das größte Casino, sondern vielmehr die größte Spielhalle der Welt. Das WinStar World Casino befindet sich jedoch nicht in einer Großstadt, sondern neben einer kleinen ...

