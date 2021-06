Die Ottakringer Brauerei, eine Tochtergesellschaft der Ottakringer Getränke AG, bekommt mit Harald Mayer (43) per 1. Juli 2021 einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Mayer tritt die Nachfolge von Matthias Ortner an, der als Geschäftsführer in die Getränkegroßhandelstochter Del Fabro & Kolarik wechselte. Für die technische Leitung der Brauerei ist weiterhin ...

