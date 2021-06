Köln (ots) -- Weltweit erstes Plant-based Burger King® Restaurant in Köln zog vom 7. bis 11. Juni mehrere tausend Gäste mit ausschließlich pflanzenbasierten Pattys und Nuggets von The Vegetarian ButcherTM an.- Fleischliebhaber*innen, Flexitarier*innen und Vegetarier*innen zeigen sich begeistert von den pflanzenbasierten Alternativen ohne geschmackliche Kompromisse.- Der Launch weiterer Produktneuheiten der beiden Kooperationspartner auf Pflanzenbasis zum Ausbau des Burger King® Plant-based Sortiments ist geplant.Köln (ots) - Einfach hin und veggie: Interessierte von pflanzlichen Fleischalternativen konnten sich vergangene Woche im eigens dafür konzipierten Plant-based Burger King® Restaurant in Zusammenarbeit mit The Vegetarian Butcher in Köln vom Geschmack überzeugen. Neben dem Plant-based Whopper®*, den Plant-based Nuggets** und dem Plant-based Nugget Burger** wurden dort neue pflanzenbasierte Produkte vorgestellt und getestet. Gleichzeitig durfte man sich deutschlandweit auf Gratis-Plant-based-Produkte über Coupons in der BK® App freuen. Das Feedback von Gästen, Fans und Lieferant*innen begeisterte. Die durchweg positiven Rückmeldungen bestätigen das gemeinsame Versprechen von Burger King® und The Vegetarian Butcher: "100 % Geschmack. 0 % Fleisch***". Der Erfolg des einzigartigen Burger King® Plant-based Restaurants bestärkt die Restaurantkette darin, den Ausbau des Plant-based Sortiments kontinuierlich voranzutreiben und somit Treiber für Fleischalternativen zu bleiben.Über fünf Tage lang konnten sich Fleischliebhaber*innen, Vegetarier*innen oder Flexitarier*innen von den Plant-based Produkten von Burger King® und The Vegetarian ButcherTM überzeugen. Der Andrang auf das weltweit erste Plant-based Burger King® Restaurant war riesig und noch größer die Freude über die Vielfalt an pflanzbasierten Fleischalternativen: Ob Plant-based Whopper®*, Plant-based Nuggets**, den Plant-based Nugget Burger** oder Klassiker wie den X-Tra Long Chilli Cheese mit Plant-based Patty überraschten Fans, Gäste und Lieferant*innen gleichermaßen positiv. Für Erkenntnis sorgte dabei vor allem, dass mit dem Verzicht auf Fleisch keine Kompromisse eingegangen werden müssen."Es macht uns glücklich zu sehen, dass wir mit unseren pflanzenbasierten Produkten von The Vegetarian Butcher die Ansprüche der Gäste von Burger King® erfüllen konnten und zukünftig das Angebot noch erweitern werden. Damit kommen wir unserem Ziel, der größte Metzger der Welt zu werden, einen Schritt näher", sagt Harm van Tongeren, Vice President Unilever Food Solutions & Langnese bei der Unilever Deutschland GmbH, zu der auch die Marke The Vegetarian Butcher gehört."Wir sind überwältigt von den positiven Rückmeldungen auf unser Plant-based Sortiment. Viele Gäste haben sich zum ersten Mal für Burger, Nuggets und Co. ohne Fleisch entschieden und sind begeistert vom Geschmack. Unser Ziel war es, Menschen neugierig auf unser Plant-based Sortiment zu machen, zu zeigen, was möglich ist und sie zum Probieren anzuregen. Die hohe Nachfrage hat gezeigt, dass uns dies voll gelungen ist", so Klaus Schmäing, Director Marketing bei der BURGER KING Deutschland GmbH. "Wir bedanken uns bei allen Gästen und Fans für ihren Zuspruch zu unserem eingeschlagenen Weg, unser Plant-based Sortiment kontinuierlich weiter auszubauen. Wir konnten viele Learnings mitnehmen und werden sicherlich für die ein oder andere Plant-based Überraschung in Zukunft sorgen. Ein ganz spezieller Dank gilt dem Restaurant-Team in Köln, das in dieser Woche einen mehr als großartigen Job gemacht hat."Weitere Informationen hierzu finden Sie hierzu unter: https://www.burgerking.de/plantbasedrestaurantkoeln.Das Bildmaterial aus dem Restaurant finden Sie unter: https://bit.ly/3cHGft8.* Pflanzlich basierte Fleischalternative (Patty), Mayonnaise enthält Ei [im Aktionsrestaurant ohne Ei]** Pflanzlich basierte Geflügelalternative*** Mögliche Kreuzkontamination durch Zubereitung auf den Grills, die für Fleisch verwendet werden.Über The Vegetarian ButcherTMThe Vegetarian Butcher wurde von Jaap Korteweg gegründet, einem Landwirt in der neunten Generation, einem echten Fleischliebhaber, der Vegetarier wurde. Mit einer breiten Palette von nostalgischen Produkten für Fleischliebhaber, will The Vegetarian Butcher zum größten Metzger der Welt werden, indem er pflanzliche Proteine herstellt, die in Geschmack, Textur und Nährwert mit tierischem Fleisch mithalten können. The Vegetarian Butcher wurde 2018 von Unilever übernommen und seine Produkte werden auf fast 30 Märkten verkauft.Weitere Informationen finden Sie unter www.TheVegetarianButcher.com.Über Burger King®1954 gegründet, ist Burger King® die zweitgrößte Fast-Food-Hamburger-Kette der Welt. Das Burger King® System, als "Home of the Whopper®" gegründet, betreibt weltweit mehr als 18.500 Restaurants in 100 Ländern und U.S. Territorien. Fast 100 Prozent der Burger King® Restaurants werden von unabhängigen Franchisenehmer*innen geführt, viele Restaurants sind im Besitz von Familien, die seit Jahrzehnten im Geschäft sind.Weitere Informationen über Burger King® finden Sie unter www.burgerking.de. Besuchen und folgen Sie uns auch gerne auf Facebook (https://www.facebook.com/BurgerKing.Deutschland/), TikTok (https://www.tiktok.com/amp/tag/burgerkingdeutschland), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCxouMfrhvGpA6Fj_G2zp49w) und Instagram. (https://www.instagram.com/burgerkingde/)