DGAP-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender bei der MERKUR PRIVATBANK



14.06.2021 / 17:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Neuer Aufsichtsratsvorsitzender bei der MERKUR PRIVATBANK

Erfolgreicher Generationswechsel: Wolfgang Traut wird das Amt zum 1. Juli 2021 an Rolf Friedhofen übergeben.

München, 14. Juni 2021 - Der Aufsichtsrat der inhabergeführten und börsennotierten MERKUR PRIVATBANK hat in seiner heutigen Sitzung eine Änderung im Vorsitz des Gremiums beschlossen und damit einen Generationswechsel vollzogen. Rolf Friedhofen (63) übernimmt das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden von Wolfgang Traut (77), der die Position seit 2016 innehatte. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Rolf Friedhofen ist seit April 2016 Mitglied im Aufsichtsrat der MERKUR PRIVATBANK. Dort hatte er auch das Amt als Vorsitzender des Prüfungsausschusses inne, das ebenfalls neu vergeben wird. Rolf Friedhofen war bisher unter anderem als Vorstandsmitglied und CFO bei der BHF-Bank AG in Frankfurt sowie bei der HypoVereinsbank AG in München tätig. Wolfgang Traut ist seit 2004 Mitglied im Aufsichtsrat der MERKUR PRIVATBANK. Er wird dem Gremium auch künftig als stellvertretender Vorsitzender und ordentliches Mitglied angehören. "Ich danke Wolfgang Traut im Namen der gesamten MERKUR PRIVATBANK herzlich für seinen großen Einsatz. Als langjähriges Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates hat er die Aktivitäten unseres Hauses in den vergangenen Jahren maßgeblich und sehr erfolgreich mitverantwortet. Ich freue mich sehr, dass er dem Aufsichtsrat mit seiner großen Erfahrung auch in Zukunft erhalten bleibt", sagt Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK. Über die MERKUR PRIVATBANK Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von knapp 2,7 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. www.merkur-privatbank.de Kontakt für Presseanfragen:

Tilman Sanner, Engel & Zimmermann GmbH

Am Schlosspark 15, 82131 Gauting

Tel.: +49 89 / 893 563 3, Fax: +49 89 / 893 984 29

eMail: merkur-privatbank@engel-zimmermann.com

14.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de