Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF-Nr.

CA87975D1096 Telson Mining Corp. 14.06.2021 CA02138F1071 Telson Mining Corp. 15.06.2021 Tausch 1:1 7814

CA54179W3093 Loncor Gold Inc. 14.06.2021 CA54180A1066 Loncor Gold Inc. 15.06.2021 Tausch 1:1 7827

CA6900221087 Outcrop Gold Corp. 14.06.2021 CA69002Q1054 Outcrop Gold Corp. 15.06.2021 Tausch 1:1 7881

GB00BVVT4H71 Motif Bio PLC 14.06.2021 GB00BKVCVD41 Motif Bio PLC 15.06.2021 Tausch 220:1 7827

CA88429G1028 37 Capital Inc. 14.06.2021 CA88429G2018 37 Capital Inc. 15.06.2021 Tausch 5:1 7881

