Der US-Leitindex ist überkauft, was ihn aber nicht an weiteren Kursgewinnen hindern muss. Eine zumindest kleine Korrektur, so wie sie sich bereits ansatzweise ausgebildet hat, schadet nicht. Von Andreas Büchler. Der Dow Jones Industrial Index bewegt sich bereits seit März am obersten Randbereich seiner langfristigen statistischen Schwankungskorridore (rot). Dies ist außergewöhnlich, aber nicht einmalig: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...