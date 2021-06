Köln (ots) - Nach der Fußball-EM ist vor Olympia - und genau zwischen diesen beiden Sportevents ist auch bei RTL Kraft, Ausdauer und eiserner Wille gefragt! Denn am 16. und 17. Juli feiert mit "Die RTL Sommerspiele" ein neues Mega-Sport-Event Premiere! In zwei aufeinanderfolgenden Primetime-Live-Shows, jeweils um 20:15 Uhr, messen sich mehr als 30 sportbegeisterte Prominente aus verschiedenen Nationen in 14 olympischen Disziplinen - und müssen alles geben, denn eines ist klar: Einen Promi-Bonus gibt es hier nicht! Live aus der QUARTERBACK Immobilien ARENA, Leipzig präsentieren Laura Papendick und Daniel Hartwich das spannende Sport-Event für die ganze Familie, bei dem es für die ambitionierten Wettkämpfer:innen um Medaillen, Ruhm und Ehre geht.Für die RTL Sommerspiele gehen u.a. Kevin Großkreutz, Tim Wiese, Lilly Becker, Evil Jared, Luna Schweiger, Matthias Steiner, Marcus Schenkenberg und Alessandra Meyer-Wölden an ihr Limit. Außerdem sind Sabrina Mockenhaupt, Nina Moghaddam, Gil Ofarim, Evelyn Burdecki, Ekaterina Leonova, Valentin Lusin und Prince Damien dabei.Trainiert werden sie von wahren Sport-Legenden und den besten Trainer:innen Deutschlands, die sie auf die Wettkämpfe vorbereiten - und ihnen alles abverlangen. Als Kommentatoren begleiten Elmar Paulke und Wolff-Christoph Fuss das Geschehen. Jana Azizi, Anna Fleischhauer und Kai Ebel sind als Reporter:innen bei den Wettkämpfen hautnah dabei.Erste Bilanz zwischen den beiden Wettkampftagen zieht am 17. Juli um 19:05 Uhr die "Warm Up Show". Hier werden die sportlichen Highlights des ersten Tages beleuchtet und die Zuschauer:innen gleichzeitig auf das große Live-Finale ab 20:15 Uhr eingestimmt.Wer kommt an seine Grenzen? Welche Nation steht am Ende ganz oben im Medaillenspiegel? Und welche Athlet:innen werden uns alle überraschen?Das sind die Disziplinen bei den RTL Sommerspielen am 16. & 17. Juli 2021:Tag 1:Ringen (Männer), Tischtennis (Männer), Schwimmen (Frauen), Schwimmen (Männer), Rhythmische Sportgymnastik (Frauen), 200m Lauf (Frauen), 200m Lauf (Männer)Tag 2:Hürden Sprint (Männer), Weitsprung (Frauen), Klettern (Männer), Bahnrad Sprint (Männer), Kanu Sprint (Frauen), Fechten (Frauen), Bogenschießen (Frauen), 1000m Lauf (Mixed)"Die RTL Sommerspiele" sind eine Produktion der Banijay Productions Germany im Auftrag von RTL. "Die RTL Sommerspiele - Warm Up Show" wird von RTL News produziert. Die Redaktion liegt bei Alexander Wüster und Cedric Theisen unter der Gesamtleitung von Malte Kruber und Markus Küttner.Pressekontakt:Natalie BarmscheidtRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 456 74413natalie.barmscheidt@mediengruppe-rtl.deYvonne WagnerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 456 74225yvonne.wagner@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4941605