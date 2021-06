Die Aktie von Peloton Interactive gehört ohne Zweifel zu den Gewinnern der Corona-Pandemie. Der Aktienkurs ist in den vergangenen Monaten jedoch stark eingebrochen. Lohnt sich ein Investment in den Sportgerätehersteller noch, oder ist der Hype um die Hometrainer nach der Pandemie schon wieder vorbei?Nachdem in weiten Teilen der Welt die Fitnessstudios vorübergehend ihre Türen dichtmachen mussten, schauten sich die Menschen nach alternativen Möglichkeiten zur Bewegung von zu Hause um. Großer Profiteur dieser Entwicklungen war die Fitness- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...