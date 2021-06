DJ XETRA-SCHLUSS/DAX kann Rekordhoch nicht halten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit minimalen Verlusten geschlossen. Im frühen Geschäft markierte der DAX bei rund 15.803 Punkten ein neues Rekordhoch, konnte dieses Niveau aber in der Folge nicht halten. Die Blicke der Anleger richteten sich bereits auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Die Anleger dürften bis dahin kaum größere Positionen eingehen und sich zurückhalten. Der DAX gab um 0,1 Prozent auf 15.674 Punkte nach.

Fed dürfte Andeutungen Richtung Ausstieg machen

Nach Einschätzung der Commerzbank wird die Fed wohl einen kleinen Schritt in Richtung eines Ausstiegs aus ihrem Anleihenkaufprogramm machen. Zwar werde es im nach der Sitzung veröffentlichten Statement keine entsprechenden Hinweise geben. Fed-Chef Jerome Powell dürfte aber genug Spielraum sehen, um bei der Pressekonferenz zumindest einzuräumen, dass über die Frage eines Ausstiegs diskutiert worden sei. Die Commerzbank geht davon aus, dass die Käufe erst zur Jahreswende zurückgefahren werden.

Auf Unternehmensseite machte sich das Sommerloch weiter bemerkbar. Tagesgewinner im DAX waren Siemens Energy mit Aufschlägen von 4,3 Prozent. Fundamentale Nachrichten zu der Aktie gab es nicht. Bei dem Plus dürfte es sich vor allem um eine technische Gegenbewegung nach der jüngsten Schwächephase gehandelt haben.

Teamviewer stiegen um 5,8 Prozent. Das Unternehmen arbeitet künftig mit SAP zusammen: Zum einen wird Teamviewer in das SAP-Partnerprogramm aufgenommen, zum anderen Frontline in SAP-Lösungen integriert. Für Cliq Digital ging es um 12,6 Prozent nach oben. Auslöser der Bewegung war die Nachricht, dass Vorstand Bernardus Bos Unternehmensaktien erworben hat.

Nordex sieht gute Chancen auf Großauftrag

Für Nordex ging es um 7,6 Prozent nach oben. Der Windkraftanlagen-Hersteller befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Großauftrag in Australien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.673,64 -0,13% +14,25% DAX-Future 15.681,00 -0,08% +14,72% XDAX 15.681,97 -0,23% +14,73% MDAX 34.176,62 +0,47% +10,98% TecDAX 3.508,40 +0,95% +9,20% SDAX 16.393,76 -0,05% +11,03% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,61 -31 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 13 17 0 2.521,2 46,6 57,1 MDAX 36 22 2 931,2 33,0 36,6 TecDAX 19 11 0 793,5 22,6 23,9 SDAX 37 30 3 168,6 6,9 7,6 ===

