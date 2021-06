DJ MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Zurückhaltung vor Fed

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind wenig verändert in die neue Woche gestartet. Im frühen Geschäft markierte der DAX bei rund 15.803 Punkten ein neues Rekordhoch, konnte dieses Niveau aber in der Folge nicht halten. Die Blicke der Anleger richteten sich bereits auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Die Investoren dürften bis dahin kaum größere Positionen eingehen und sich zurückhalten. Der DAX gab um 0,1 Prozent auf 15.674 Punkte nach. Der Euro-Stoxx-50 legte 0,1 Prozent auf 4.133 zu.

Fed dürfte Andeutungen Richtung Ausstieg machen

Nach Einschätzung der Commerzbank wird die Fed wohl einen kleinen Schritt in Richtung eines Ausstiegs aus ihrem Anleihenkaufprogramm machen. Zwar werde es im nach der Sitzung veröffentlichten Statement keine entsprechenden Hinweise geben. Fed-Chef Jerome Powell dürfte aber genug Spielraum sehen, um bei der Pressekonferenz zumindest einzuräumen, dass über die Frage eines Ausstiegs diskutiert worden sei. Die Commerzbank geht davon aus, dass die Käufe erst zur Jahreswende zurückgefahren werden.

Die Sorgen vor einem Aufschub der Normalisierung belasteten IAG (-4,2%) und Easyjet (-2,7 Prozent). "Sollte sich die Delta-Variante in Großbritannien weiter verbreiten, könnte das die Öffnung verzögern", so ein Händler. Ähnlich hat sich zuletzt Regierungschef Boris Johnson geäußert.

Serco stiegen zu Wochenbeginn an der Londoner Börse um 4,6 Prozent. Das Unternehmen, einer der weltweit größten Outsourcing-Dienstleister, hat einen Großauftrag über 900 Millionen Pfund von der britischen Regierung erhalten und daraufhin die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

Ein Rückruf von Atemgeräten in den USA drückte Philips um 4,2 Prozent. Philips wird im Zusammenhang mit dem Rückruf weitere Kosten von 250 Millionen Euro verbuchen, zusätzlich zu der Rückstellung von 150 Millionen aus dem ersten Quartal.

Teamviewer arbeitet mit SAP zusammen

Teamviewer stiegen um 5,8 Prozent. Das Unternehmen arbeitet künftig mit SAP zusammen: Zum einen wird Teamviewer in das SAP-Partnerprogramm aufgenommen, zum anderen Frontline in SAP-Lösungen integriert. Für Nordex ging es um 7,6 Prozent nach oben. Der Windkraftanlagen-Hersteller befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Großauftrag in Australien.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 4.132,67 +5,97 +0,1% +16,3% Stoxx-50 3.548,70 +7,34 +0,2% +14,2% Stoxx-600 458,32 +0,81 +0,2% +14,9% XETRA-DAX 15.673,64 -19,63 -0,1% +14,3% FTSE-100 London 7.146,68 +12,62 +0,2% +10,4% CAC-40 Paris 6.616,35 +15,69 +0,2% +19,2% AEX Amsterdam 730,10 +1,62 +0,2% +16,9% ATHEX-20 Athen 2.254,14 +1,40 +0,1% +16,5% BEL-20 Bruessel 4.220,84 +30,77 +0,7% +16,6% BUX Budapest 49.015,24 +169,40 +0,3% +16,4% OMXH-25 Helsinki 5.375,73 +31,07 +0,6% +17,2% ISE NAT. 30 Istanbul 1.561,09 -0,66 -0,0% -4,6% OMXC-20 Kopenhagen 1.625,86 +11,21 +0,7% +11,0% PSI 20 Lissabon 5.146,71 +51,92 +1,0% +6,1% IBEX-35 Madrid 9.281,10 +76,10 +0,8% +15,0% FTSE-MIB Mailand 25.757,83 +40,41 +0,2% +15,7% RTS Moskau 1.687,37 +8,80 +0,5% +21,6% OBX Oslo 1.014,00 +9,67 +1,0% +18,1% PX Prag 1.180,01 +2,70 +0,2% +14,9% OMXS-30 Stockholm 2.284,64 +6,04 +0,3% +21,9% WIG-20 Warschau 2.253,20 +28,53 +1,3% +13,6% ATX Wien 3.552,78 +38,70 +1,1% +26,6% SMI Zuerich 11.866,41 +25,11 +0,2% +10,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,25 0,02 -0,49 US-Zehnjahresrendite 1,49 0,04 -1,19 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:16 Uhr Fr, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,2127 +0,16% 1,2107 1,2103 -0,7% EUR/JPY 133,37 +0,47% 132,78 132,91 +5,8% EUR/CHF 1,0903 +0,19% 1,0876 1,0890 +0,9% EUR/GBP 0,8590 +0,12% 0,8578 0,8577 -3,8% USD/JPY 109,99 +0,32% 109,73 109,81 +6,5% GBP/USD 1,4118 +0,04% 1,4115 1,4113 +3,3% USD/CNH (Offshore) 6,4070 +0,18% 6,4039 6,3985 -1,5% Bitcoin BTC/USD 40.593,51 +4,31% 39.236,50 37.026,25 +39,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,43 70,91 +0,7% 0,52 +47,2% Brent/ICE 73,23 72,69 +0,7% 0,54 +42,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.864,45 1.877,58 -0,7% -13,14 -1,8% Silber (Spot) 27,95 27,94 +0,0% +0,01 +5,9% Platin (Spot) 1.166,85 1.152,50 +1,2% +14,35 +9,0% Kupfer-Future 4,53 4,54 -0,2% -0,01 +28,4% ===

