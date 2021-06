DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.132,67 +0,14% +16,33% Stoxx50 3.548,70 +0,21% +14,17% DAX 15.673,64 -0,13% +14,25% FTSE 7.146,68 +0,18% +10,43% CAC 6.616,35 +0,24% +19,18% DJIA 34.241,00 -0,69% +11,88% S&P-500 4.235,69 -0,28% +12,77% Nasdaq-Comp. 14.118,31 +0,35% +9,54% Nasdaq-100 14.043,77 +0,32% +8,97% Nikkei-225 29.161,80 +0,74% +6,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,56 -36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,21 70,91 +0,4% 0,30 +46,8% Brent/ICE 73,24 72,69 +0,8% 0,55 +42,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.864,28 1.877,58 -0,7% -13,30 -1,8% Silber (Spot) 27,95 27,94 +0,0% +0,01 +5,9% Platin (Spot) 1.168,30 1.152,50 +1,4% +15,80 +9,2% Kupfer-Future 4,53 4,54 -0,3% -0,01 +28,3%

Der Ölpreis notiert auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Händler verweisen auf die wieder anziehende Nachfrage, die weiter fortschreitenden Impf-Kampagnen und den Beginn der nachfragestarken Sommer-Saison.

Leicht unter Druck steht derweil der Goldpreis. Marktteilnehmer sprechen hier von erhöhter Zurückhaltung vor dem Ergebnis der Fed-Sitzung. Zudem hänge das Edelmetall derzeit vor allem an der Dollar-Entwicklung, heißt es von der Commerzbank. Halte Powell an der bisherigen Position fest, wonach die Inflation nur vorübergehend steige und die Anleihekäufe noch für einige Zeit unverändert fortgeführt würden, sollte Gold den zuletzt verlorenen Boden im Anschluss an die Fed-Sitzung wieder gutmachen.

FINANZMARKT USA

Uneinheitlich - Vor der anstehenden Fed-Sitzung nehmen die Anlegern in vielen Fällen Gewinne mit, nachdem der S&P-500 am Freitag auf Schlusskursbasis ein Rekordhoch markiert hat. Die Investoren warten gespannt darauf, ob die US-Notenbank am Mittwoch ihren geldpolitischen Kurs bestätigen wird. Die Zinsen an den Anleihemärkten sind deutlich zurückgekommen, obwohl die Verbraucherpreise in den USA stark gestiegen sind, wie in der vergangenen Woche veröffentlichte Daten zeigten. Am Montag legen die Renditen zwar kräftiger zu, die Zehnjahresrendite verharrt aber knapp unter der Marke von 1,50 Prozent. Teilnehmer sprechen von einer leichten Erholung von den Abgaben der Vorwoche. Unter den Einzelwerten fallen Novavax nach anfänglichen Gewinnen nun um 2,3 Prozent. Der Covid-19-Impfstoff des Unternehmens hat in Tests einen Wirkungsgrad von 90 Prozent gezeigt. Grund für das Minus könnten leichte Gewinnmitnahmen sein, heißt es.In der dritten Reihe machen Iteos einen Satz um gut 41 Prozent. Das Unternehmen hat mit Glaxosmithkline eine Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung einer experimentellen Krebstherapie vereinbart. Iteos erhält eine Vorauszahlung von 625 Millionen Dollar. Dazu könnten Meilensteinzahlungen von bis zu 1,4 Milliarden Dollar kommen.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert - Im frühen Geschäft markierte der DAX bei rund 15.803 Punkten ein neues Rekordhoch, konnte dieses Niveau aber in der Folge nicht halten. Die Blicke der Anleger richteten sich bereits auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Die Investoren dürften bis dahin kaum größere Positionen eingehen und sich zurückhalten. Sorgen vor einem Aufschub der Normalisierung belasteten IAG (-4,2%) und Easyjet (-2,7 Prozent). "Sollte sich die Delta-Variante in Großbritannien weiter verbreiten, könnte das die Öffnung verzögern", so ein Händler. Ähnlich hat sich zuletzt Regierungschef Boris Johnson geäußert. Serco stiegen an der Londoner Börse um 4,6 Prozent. Das Unternehmen, einer der weltweit größten Outsourcing-Dienstleister, hat einen Großauftrag über 900 Millionen Pfund von der britischen Regierung erhalten und daraufhin die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Ein Rückruf von Atemgeräten in den USA drückte Philips um 4,2 Prozent. Teamviewer stiegen um 5,8 Prozent. Das Unternehmen arbeitet künftig mit SAP zusammen. Für Nordex ging es um 7,6 Prozent nach oben. Der Windkraftanlagen-Hersteller befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Großauftrag in Australien.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:16 Uhr Fr, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,2124 +0,14% 1,2107 1,2103 -0,7% EUR/JPY 133,35 +0,45% 132,78 132,91 +5,8% EUR/CHF 1,0900 +0,17% 1,0876 1,0890 +0,8% EUR/GBP 0,8589 +0,11% 0,8578 0,8577 -3,8% USD/JPY 109,99 +0,32% 109,73 109,81 +6,5% GBP/USD 1,4116 +0,03% 1,4115 1,4113 +3,3% USD/CNH (Offshore) 6,4071 +0,18% 6,4039 6,3985 -1,5% Bitcoin BTC/USD 40.306,76 +3,57% 39.236,50 37.026,25 +38,8%

Der Dollar gibt einen kleinen Teil seiner Gewinne vom Freitag wieder ab. Der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent. Der Ton der US-Notenbank könnte wahrscheinlich etwas weniger akkommodierend werden, was den Dollar stützen dürfte, heißt es von TD Securities. Fed-Chairman Powell werde wahrscheinlich zugeben, dass die Notenbank begonnen hat, einen Plan zur Drosselung ihres Anleihekaufprogramms zu diskutieren. Er dürfte aber betonen, dass dies davon abhängt, dass die Fed bei ihren Zielen viel mehr Fortschritte macht.

Dagegen legt der Bitcoin im Vergleich zum Freitag deutlich zu und klettert wieder über die Marke von 40.000 Dollar. Die Kryptowährung profitiert von einem Tweet des Tesla-Chefs Elon Musk vom Wochenende. Demnach wird Tesla Bitcoin wieder als Zahlungsmittel akzeptieren, wenn beim Schürfen mehr "saubere" Energie zum Einsatz kommt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Feiertage an den chinesischen Börsen, in Hongkong und in Australien haben am Montag für ein dünnes Geschäft an den regulär arbeitenden ostasiatischen Aktienmärkten gesorgt. Der japanische Aktienmarkt erhielt Rückenwind von der Währungsseite, wo der Dollar seit Freitag etwas deutlicher zugelegt hatte, was günstig für die japanischen Exportunternehmen ist. In Seoul dominierte hingegen das Warten auf die Beschlüsse der US-Notenbank am Mittwoch. Gesucht waren laut Händlern in Tokio Aktien von Reedereien und Gummiproduzenten. Nippon Yusen, Mitsui O.S.K. Lines und Kawasaki Kisen Kaisha legten um bis zu 2,3 Prozent zu, Yokohama Rubber verteuerten sich um 2,8, Toyo Tire um 3,1 und Bridgestone um 1,3 Prozent. In Seoul berichteten Marktakteure auch von vereinzelten Gewinnmitnahmen. Der Kurs der Werft Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering profitierte nur zwischenzeitlich vom Erhalt eines Großauftrags des brasilianischen Ölförderers Petrobras und schloss am Ende unverändert. Die Aktie des Internetunternehmens Kakao (+5,2%) profitierte weiter davon, dass das Unternehmen jüngst die Erlaubnis zum Betrieb seines Nicht-Leben-Versicherungsgeschäfts erhalten hatte. Celltrion legten um 5,8 Prozent zu, befeuert von positiven Testdaten eines Covid-19-Medikaments.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Nordex rechnet mit Auftrag für 1-GW-Windpark in Australien

Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Auftrag in Australien. Man stehe unmittelbar vor einer grundsätzlichen Einigung über die Lieferung und Installation von bis zu 180 Windkraftanlagen des Typs Nordex N163/5.X der Delta4000-Baureihe für das Windentwicklungsgebiet MacIntyre der spanischen Acciona Energia im australischen Bundesstaat Queensland. Nordex erwartet einen Vertragsabschluss in den nächsten Wochen.

IPO/Mister Spex will breite Investorenschaft erreichen - Co-CEO

Der Online-Optiker Mister Spex will mit seinem geplanten Börsengang eine große Bandbreite an Investoren erreichen und hat sich deshalb für einen traditionellen Börsengang entschieden anstatt für die jüngst populären Schnell-IPOs über eine Special Purpose Acquisition Company (Spac).

Accenture übernimmt deutsches Beratungsunternehmen Umlaut SE

Accenture erweitert sein Geschäft mit einem Zukauf in Deutschland. Wie das Beratungsunternehmen mitteilte, wurde die Übernahme der Umlaut SE mit Sitz in Aachen vereinbart. Mit dem Zukauf sollen die Engineering-Kompetenzen ausgebaut werden. Die rund 4.200 Mitarbeiter von Umlaut an Standorten in 17 Ländern sollen in den Geschäftsbereich Accenture Industry X eingegliedert werden.

EDF: Gas-Freisetzung durch Akw in China "innerhalb der Grenzwerte"

Der französische Energiekonzern Electricité de France (EDF) hat den Vorfall in einem Kernkraftwerk in China relativiert, an dessen Bau er beteiligt war. Der chinesische Betreiber des Akw in Taishan in Südchina habe "innerhalb der von der chinesischen Sicherheitsbehörde definierten Grenzwerte" kontrolliert Edelgase in die Atmosphäre abgegeben, sagte ein Konzernsprecher am Montag: "Wir haben keine Dynamik eines Unfalls mit Kernschmelze."

Glaxosmithkline steckt Millarden in iTeos-Antikörper-Entwicklung

