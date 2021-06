Die thailändische Börsenaufsicht hat Krypto-Handelsplätzen aufgegeben, binnen 30 Tagen Coins und Token von ihren Handelsplätzen zu entfernen, die "keinen klaren Zweck oder Substanz" haben. Thailand will den Kryptohandel reduzieren und verbietet eine ganze Reihe von Coins und Tokens. Betroffen sind in allererster Linie die sogenannten Meme-Coins wie der Dogecoin oder Shiba Inu. Coins und Token "ohne Substanz" sollen verschwinden Aber auch Non-fungible, Social oder Utility Tokens will die Börsenaufsicht in Thailand nicht mehr im Handel sehen. Das hat die Behörde, die wie die ...

