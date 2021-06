DGAP-Ad-hoc: ABOUT YOU Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang

ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf €23,00 pro Aktie fest



14.06.2021 / 19:40 CET/CEST

ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf €23,00 pro Aktie fest



Hamburg, 14. Juni 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") hat heute den endgültigen Angebotspreis für ihre Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") auf €23,00 pro Aktie festgelegt. Mit dem festgelegten Angebotspreis umfasst der Gesamtumfang des Angebots, einschließlich Mehrzuteilungen, 36.607.145 Aktien und ca. €842 Millionen. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von ABOUT YOU von €3,92 Milliarden. Der erwartete Streubesitz der neuen Aktionäre (ohne Berücksichtigung von der Gesellschaft gehaltener eigener Aktien) wird sich nach Abschluss des Angebots auf 21,0% belaufen, sofern die Greenshoe-Option vollumfänglich ausgeübt wird.

Über die Privatplatzierung von 28.571.429 neu ausgegebenen Inhaber-Stammaktien hat das Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa €657 Millionen erzielt. Zusätzlich wurden 3.260.871 Inhaber-Stammaktien vom Management veräußert. Darüber hinaus werden aus dem Bestand der bestehenden Eigentümer GFH (Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH und der Fashion Media Pool GmbH optional bis zu 4.774.845 Inhaber-Stammaktien gewährt, um Mehrzuteilungen abzudecken (Greenshoe-Option).

Der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021 geplant. Das Handelskürzel lautet YOU, die ISIN DE000A3CNK42.



Kontakt

Julia Stoetzel | Head of Investor Relations

julia.stoetzel@aboutyou.com

+49 40 638 569 359

+49 171 3575 103

