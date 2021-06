ROCKTON/WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Brand in einem Chemie-Werk im US-Bundesstaat Illinois hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Auf Bildern von der Unglücksstelle waren riesige schwarze Rauchschwaden zu sehen. Das Feuer sei am Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in dem Werk in Rockton nordwestlich von Chicago ausgebrochen, teilte die Firma Lubrizol mit. Auf dem Gelände habe es keine Verletzten gegeben. Anwohner in einem Umkreis von einer Meile (1,6 Kilometer) rund um die Firma wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen, wie die Polizei auf Twitter mitteilte./jac/DP/fba