München (pta040/14.06.2021/19:45) - amalphi AG gibt Abschluss der Veräußerung des Wartungsgeschäfts bekannt

München, 14. Juni 2021 (19:30 CET/CEST) - Die amalphi AG gibt heute bekannt, dass die Veräußerung des Wartungsgeschäfts (Third Party Maintenance) an einen strategischen Investor, die Weiss IT Gruppe, heute mit der Unterzeichnung der entsprechenden Kaufverträge abgeschlossen wurde. Die Weiss IT Gruppe ist aufgrund ihres Kerngeschäfts im Bereich Managed Services & Industrial IT ein passender Partner für die amalphi, da sich die Geschäftsbereiche beider Unternehmen sehr gut ergänzen und Synergien auf mehreren Ebenen ermöglichen. Zu den Kunden beider Unternehmen gehören mittelständische Kunden und Konzerne aus Industrie, Banken & Versicherungen, Retail und Automotive.

Amalphi erhält von der Käuferin insgesamt bis zu Euro 1,8 Mio. sofern bereits definierte Ergebnisziele in den Jahren 2021-2023 erreicht werden. Der wirtschaftliche Übergang des Geschäfts erfolgt zum 01.06.2021.

Die Geschäftstätigkeit des Wartungsgeschäfts wird mit bestehendem Team unverändert weitergeführt, so dass die Kontinuität für Kunden und Mitarbeiter sichergestellt ist.

