The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.06.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.06.2021



ISIN Name

BMG9895L1054 ZHUHAI HD. INV. GP HK-,10

CA87975D1096 TELSON MNG CORP.

CA88429G1028 37 CAPITAL INC,

GB00BVVT4H71 MOTIF BIO PLC LS -,0001

KYG3040R1589 ENDEAVOUR MNG CORP.DL-,01

US4001101025 GRUBHUB INC. DL-,0001

US48668G2057 KCELL JSC GDR REG S

US52177G1022 LEAF GROUP LTD DL-,0001

