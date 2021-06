GE Aviation und Safran haben heute ein ambitioniertes Technologieentwicklungsprogramm gestartet, das einen um mehr als 20 Prozent niedrigeren Kraftstoffverbrauch und geringere CO2 -Emissionen im Vergleich zu heutigen Triebwerken zum Ziel hat. Das Programm CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) wird eine Reihe von neuen, bahnbrechenden Technologien für zukünftige Triebwerke zeigen und zur Reife bringen, die bis Mitte der 2030er Jahre zum Einsatz kommen könnten.

John Slattery, President and CEO of GE Aviation and Olivier Andriès, CEO of Safran sign agreement extending the CFM International 50/50 partnership to the year 2050, declaring their intent to lead the way for more sustainable aviation in line with the industry's commitment to halve CO2 emissions by 2050. (Photo: Business Wire)