Gerade in Ländern mit einer instabilen politischen Lage wird gerne betrogen. Doch das Vorurteil, dass in europäischen Staaten alles in geregelten Bahnen verläuft, wird hier widerlegt.Um die Frage nach den Ländern mit der höchsten Wirtschaftskriminalität zu klären, hat die Beratungsgesellschaft Ernst & Young 2.550 Manager von Unternehmen nach eigenen Betrugsfällen befragt. Ihre Antworten wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...