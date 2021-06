LeddarTech nimmt an der Tech.AD Europe als Hauptsponsorteil und wird bei diesem Live-Event im Titanic Chaussee Berlin am 1. und 2. Juli 2021 sowohl Präsentator als auch Aussteller sein. Registrieren Sie sich noch heute unter autonomous-driving-berlin.com, um LeddarTech persönlich oder digital zu begleiten.



QUEBEC CITY, June 15, 2021, ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufen 1-5, freut sich, als Hauptsponsor und Hauptreferent auf der Tech.AD wieder präsent zu sein. Die Tech.AD ist seit langem als eine der führenden technischen ADAS- und AD-Konferenzen in Europa bekannt. Pierre Olivier, CTO von LeddarTech, wird bei den 8. Annual Tech.AD Europe Awards Teil der ehrenamtlichen Jury sein. Mit diesen Auszeichnungen werden Einzelpersonen und Organisationen gewürdigt, die außergewöhnliche Lösungen oder Produkte entwickelt haben, die zur Entwicklung von ADAS/AD-Fahrzeugen beitragen.

Mit dem Schwerpunkt auf Umgebungssensorik, die ADAS- und AD-Lösungen neu definiert, wird das LeddarTech-Team in verschiedenen Funktionen an dieser Veranstaltung teilnehmen.

Keynote-Präsentation: 1. Juli 2021, 16:45 - 17:05 Uhr MEZ

Thema : Sensorik-Modalitäten, Sensorfusion und Wahrnehmung für autonomes Fahren. Pierre Olivier, Chief Technology Officer von LeddarTech, wird sich als Redner mit den Herausforderungen und spannenden Möglichkeiten für die ADAS- und AD-Business-Community befassen.

World Café-Veranstaltung: 2. Juli 2021, 13:15 - 15:35 Uhr MEZ

Thema: Sensor Café - Objektfusion im Vergleich zu Sensorrohdatenfusion - was ist die bessere Lösung? Moderatoren: Reza Rashidi Far, PhD, und André Malz, PhD, aus der LeddarTech-Abteilung Strategic Product Management.

Messestand (6): 1.-2. Juli 2021.

LeddarTech wird Lösungen vorstellen, die kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette der Automobil- und Mobilitätsbranche lösen. LeddarTech präsentiert diese Lösungen anhand eines innovativen Ansatzes für Demonstrationen vor Ort und per Live-Streaming:

Mobilität und ITS-Sensoren, einschließlich des kürzlich eingeführten Leddar Sight (https://leddartech.com/solutions/leddar-sight/) LiDAR und des preisgekrönten Leddar Pixell (https://leddartech.com/solutions/leddar-pixell/);

LeddarVision (https://leddartech.com/leddarvision/), eine Sensorfusions- und Wahrnehmungslösung, die 3D-Umgebungsmodelle mit hoher Genauigkeit für L1-5-Autonomie bietet;

Spezielles Feature: Westfield (https://westfieldavs.com/) AutoSweep, Großbritanniens erstes vollautonomes Straßenkehrfahrzeug mit rein elektrischem Antrieb, ausgestattet mit Leddar Pixell.

"Unsere technischen Teams aus Israel, Deutschland und Italien freuen sich darauf, sich auf der Tech.AD mit ihren geschätzten Kollegen, Pendants und Partnern zu treffen. Unsere mit Spannung erwartete Rückkehr zu persönlichen Veranstaltungen ist besonders wichtig, da wir das autonome Straßenkehrfahrzeug AutoSweep POD unseres Kunden Westfield vorstellen werden, das mit Leddar Pixell ausgestattet ist", so Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Product Management bei LeddarTech. "Die Tech.AD bietet eine großartige Gelegenheit, mit vielen führenden Unternehmen der Branche sowohl virtuell als auch persönlich in Kontakt zu treten. Wir freuen uns darauf, unsere neueste Technologie zu demonstrieren, unsere Visionen zu teilen und unsere Kunden persönlich zu treffen", so Aitken weiter. "Die Tech.AD unternimmt alle Anstrengungen, Vorkehrungen zu treffen, um eine sichere und erfüllende Veranstaltung für alle Teilnehmer zu gewährleisten. Ich lade Sie herzlich ein, uns während der Veranstaltung im Juli persönlich oder online zu besuchen", schloss Aitken.

Weitere Informationen zur Tech.AD finden Sie unter autonomous-driving-berlin.com.

Registrieren Sie sich vor der Tech.AD für das Webinar von Automotive IQ: 29. Juni 2021, 11:00 - 12:00 Uhr (Eastern Time)

Thema: Gründlich Ordnung schaffen: Wie die Einführung von autonomem Fahrzeugen und EV-Technologie den Weg zu mehr Effizienz und Sicherheit bei Straßenkehrfahrzeugen ebnet und gleichzeitig die Umweltbelastung reduziert. Hören Sie, was Pierre Olivier, CTO bei LeddarTech, und Julian Turner, CEO der Westfield Technology Group, auf dieser Veranstaltung von Automotive IQ zu sagen haben.

Hieranmelden.

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorikplattformen für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5. Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.comsowie auf LinkedIn, Twitter, Facebookund YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice President, Global Marketing, Communications and Product Management, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f336faf-ccca-4167-939e-c1dfcfc4c897/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84aebadf-f893-466e-8144-9b31e4d79c26/de