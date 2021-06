TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 15. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung (online)

15:00 DEU: SAP - SAPPHIRE NOW - Online-Konferenz für Finanzanalysten und Investoren TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sulzer, Capital Markets Day

NOR: Equinor, Capital Markets Day

USA: Oracle, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 05/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2021

09:00 SVK: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 04/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/21

14:30 USA: Empire State Index 06/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 05/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/21

15:15 USA: Industrieproduktion 05/21

16:00 USA: Lagerbestände 04/21

16:00 USA: NAHB-Index 06/21

18:00 RUS: BIP Q1/21 (vorläufig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Abschluss Ostdeutsches Wirtschaftsforum mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) + 09.10 Rede Altmaier

+ 11.40 Rede ehemaliger Flughafenchef, Engelbert Lütke Daldrup, zu «Der BER: Zukünftiger Erfolgsfaktor für Ostdeutschland» + 13.30 Wirtschaftsministerrunde

09:00 DEU: BGH klärt in zwei Diesel-Fällen: Haben Kläger auch dann Anspruch auf Schadenersatz, wenn sie das Auto weiterverkauft haben? 09:30 DEU: EuGH-Urteil zur Zuständigkeit nationaler Datenschutzbehörden bei einer Klage gegen Facebook 10:00 DEU: Online-Pressegespräch Sparkassen-Finanzgruppe: "Geldpolitik nach Corona" mit Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater und Reinhold Rickes, Leiter Volkswirtschaft beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) 10:30 DEU: Bundesgerichtshof überprüft erstes Strafurteil zu umstrittenen "Cum-Ex"-Deals, Karlsruhe 14:00 DEU: Fraunhofer-Gesellschaft und IT-Unternehmen IBM stellen Quantencomputer vor. Laut IBM handelt es sich um den ersten kommerziellen Quantencomputer in Europa. Mit einem Gastvortrag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), außerdem mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) u.a. 18:00 DEU: Online-Gespräch "EUROPA 2030 - Visionen und Wirklichkeiten" mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) USA/EUR: EU-USA-Gipfel- US-Präsident Joe Biden trifft bei seiner Europareise Vertreter der Europäischen Union °

