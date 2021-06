15.06.2021 - Die Verantwortlichen von Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) werden gut zugehört haben: Auch auf dem G7-Gipfel ging es um die Klimaproblematik. Die EU, USA und die anderen Staaten betonten wieder ihre Ziele: Verringerung des Ausstoßes von Kohlendioxid bis 2030 um etwa die Hälfte gegenüber 2010 und Klimaneutralität bis spätestens 2050 als wichtige Zielsetzungen. In Einstimmung auf den Uno-Klimagipfel, der im November ebenfalls in Grossbritannien abgehalten wird, kündigte man auch finanzielle Unterstützung für die Entwicklungsländer für Klimaprojekte an. Und alle Klimaziele sind nur mit ...

