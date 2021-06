NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere der Adler Group bei einem Kursziel von 32 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Die Aktie sei eine gute Wahl, um vom knappen Wohnimmobilienmarkt in Deutschland zu profitieren, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem winkten hier aufgrund der Geldflüsse in Immobilien Bewertungsgewinne. Der Experte verwies ebenso auf die laufende Branchenkonsolidierung./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 20:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1250154413

