Übernahme mit vielversprechenden Wachstumsaussichten. Nynomic hat vor Kurzem 51 Prozent der Anteile der Image Engineering GmbH & Co. KG übernommen. Mit dem Erwerb eröffnet sich den Norddeutschen der wachstumsstarke Markt der Kalibriertechnik für Multisensorsysteme mit vielfältigen Anwendungen in unterschiedlichsten Branchen. Analysten haben ihre Schätzungen überarbeitet. Die Aktie steht - mal wieder - vor einem Kaufsignal.Image Engineering gehört mit seinen 50 Mitarbeiter in Deutschland, in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...