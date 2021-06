DGAP-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Sonstiges

ecotel communication ag: ecotel und KORIAN bestätigen die Zusammenarbeit und unterzeichnen Großauftrag zur Modernisierung der Standortvernetzung in Deutschland



15.06.2021 / 07:30

ecotel und KORIAN bestätigen die Zusammenarbeit und unterzeichnen Großauftrag zur Modernisierung der Standortvernetzung in Deutschland

Düsseldorf, 15. Juni 2021



Bereits seit 2015 versorgt ecotel sämtliche KORIAN Standorte in Deutschland mit Ethernet-Anbindungen für die konvergente Sprach-Daten-Kommunikation im Rahmen eines MPLS-VPNs. Zusätzlich ist ecotel mit innovativen IP-basierten Lösungen auch der Partner für die Telefonie im Festnetz.



Im Rahmen des Technologietransfers steht nun die Modernisierung des VPNs an, um für die laufenden und noch anstehenden Digitalisierungsmaßnahmen an den jeweiligen Standorten die höchstmöglichen Bandbreiten und Geschwindigkeiten zur Datenübertragung von bis zu 1 Gbit/s zu realisieren.



Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen ecotel Serviceoptionen, die zukünftig in das Gesamtkonzept mit einfließen werden. So kann der Microsoft-zertifizierte ecotel SIP-Trunk vollständig in MS Teams integriert werden und ermöglicht auch die externe Telefonie über den Teams Client. Die nahtlose Erreichbarkeit der Sprachanschlüsse wird im Störungsfall durch die automatische und sofortige Umleitung auf alternative Ziel-Rufnummern mit ecotel @once gesichert.



Für die gesicherte Anbindung an Office 365 kommt die Option Multi-Cloud-Connect zum Einsatz, darüber werden die Datenanschlüsse innerhalb des VPN mit privater Wegeführung direkt und redundant an die Cloud-Infrastruktur von Microsoft angebunden.



Wichtigen Schutz vor Cyber-Angriffen bietet die Security Option DDoS Protection, damit die automatische Erkennung und Abwehr (Mitigation) von DDoS-Angriffen bereits im ecotel Netz erfolgt, bevor der schädliche Traffic die Infrastruktur des Kunden erreicht.



Mit Blick auf das weitere Wachstum des Kunden ist die leistungsstarke Netzinfrastruktur so dimensioniert, dass ausreichende Kapazitäten für Skalierung und Flexibilität verfügbar sind und selbst ein späterer Technologietransfer von der MPLS- zur SD-WAN-Technologie möglich ist, auch hybrid in Kombination beider Technologien. Darüber hinaus wird ecotel zukünftig auch bei der sukzessiven Ablösung von klassischen Telefonanlagen hin zu einer cloud-basierten Telefonie der Partner der Wahl sein. Über die Laufzeit erreicht der gesamte Auftragswert einen zweistelligen Millionenbetrag.



Jochen Hartmann, Prokurist und Einkaufsbereichsleiter Korian Deutschland AG: "Das neue Datennetz von ecotel bietet uns eine hoch flexible und innovative Kommunikationsplattform für Sprach-, Daten- und Collaboration-Anwendungen. Damit haben wir das Herzstück für unsere digitale Betreuungs- und Pflegestrategie technisch optimiert und zugleich beachtliche Einsparungen für uns sichern können. Wir freuen uns auf eine Fortführung der kundenorientierten Zusammenarbeit mit ecotel!"



Jochen Hartmann, Prokurist und Einkaufsbereichsleiter Korian Deutschland AG: "Das neue Datennetz von ecotel bietet uns eine hoch flexible und innovative Kommunikationsplattform für Sprach-, Daten- und Collaboration-Anwendungen. Damit haben wir das Herzstück für unsere digitale Betreuungs- und Pflegestrategie technisch optimiert und zugleich beachtliche Einsparungen für uns sichern können. Wir freuen uns auf eine Fortführung der kundenorientierten Zusammenarbeit mit ecotel!"

Achim Theis, Vorstand Marketing und Vertrieb der ecotel communication ag, erklärt: "Wir freuen uns sehr über die Verlängerung und den Ausbau unserer Partnerschaft mit KORIAN in Deutschland. KORIAN hat zu schätzen gelernt, dass wir in den letzten Jahren mit hoher Qualität und einem TOP-Service einen reibungslosen Geschäftsbetrieb für Mitarbeiter und Bewohner gewährleistet haben. Nun kommen noch weitere Serviceoptionen hinzu, wie z.B. DDoS Protection und Multi Cloud Connect zu Microsoft, die unsere Zusammenarbeit zukünftig noch bereichern werden. Insofern sind wir schon ein Stück weit stolz, das Netz der Zukunft für KORIAN zu gestalten und für weitere fünf Jahre betreiben zu dürfen."

Über die ecotel communication ag: Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüsse und über 360.000 Sprachkanäle bereit.



Namhafte Kunden wie Allianz, HOCHTIEF, ROSSMANN und Tchibo nutzen bereits die Produkte und Lösungen von ecotel.

