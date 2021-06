Die gute Laune an den US-Börsen mit Rekorden an der technologielastigen Nasdaq und im S&P 500 dürfte sich am Dienstag auf den deutschen Aktienmarkt übertragen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,5 Prozent auf 15.756 Punkte. Somit hält er Kontakt zu seiner am Vortag aufgestellten Bestmarke bei fast 15.803 Zählern.Ohne klaren Trend sind die US-Aktienmärkte in die neue Börsenwoche gestartet. Während sich die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...