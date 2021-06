Das Krankenversicherungsunternehmen Clover Health (WKN: A2QJXX) ging am 8. Januar über SPAC an die Börse, angeführt von dem charismatischen Investor Chamath Palihapitiya, und es erlebte seitdem einen wilden Ritt. Die Aktien sind in den letzten fünf Tagen um mehr als 150 % gestiegen, als Teil eines Short Squeeze, den die 10 Millionen starke WallStreetBets-Reddit-Community ausgelöst hatte. Mit Stand vom 8. Juni ist Clover Health die am viertmeisten geshortete Aktie auf dem Markt - mit 36 % des Bestands, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...