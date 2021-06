DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CDU/KLIMASCHUTZ - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) drängt die Union bei den laufenden Beratungen für das Wahlprogramm zu einem ambitionierteren Kurs beim Klimaschutz. "Konsequenter Klimaschutz sowie Innovation und Wirtschaft müssen zum programmatischen Kern von CDU und CSU gehören", sagte Altmaier der Rheinischen Post. "Deshalb unterstütze ich die Klima Union bei ihrer wichtigen Arbeit", sagte Altmaier. Mitglieder der Unions-Bundestagsfraktion hatten unlängst die Klima-Union gegründet, die wirtschaftliche und ökologische Interessen zusammenbringen und die Klimaschutz-Anstrengungen verschärfen will. (Rheinische Post)

NORD STREAM 2 - Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), hat die Bundesregierung und die EU-Spitzen aufgefordert, dem harten Kurs von US-Präsident Joe Biden gegenüber China zu folgen. "Ich bin da voll an der Seite von Joe Biden. Mir geht es um Werte", sagte Weber. "Im Umgang mit China müssen wir über Hongkong und über die Behandlung der Uiguren durch Peking sprechen. Dieses Vorgehen entspricht nicht unseren Vorstellungen von der Welt von morgen", sagte Weber. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

RUSSLAND - Nach dem Nato-Gipfel in Brüssel hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) dazu aufgerufen, mit Russland "im Dialog" zu bleiben. Das sei für ihn "nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern eine außen- und sicherheitspolitische Grundüberzeugung", sagte Maas der Saarbrücker Zeitung. Allerdings betrachte er die Entwicklung in Russland und an den russischen Grenzen mit großer Sorge. "Insofern bleiben die Kernaufgaben der Nato als Verteidigungsbündnis wichtig, das sind wir unseren europäischen Verbündeten und Partnern schuldig." (Saarbrücker Zeitung)

KRANKENVERSICHERUNG - Angesichts des drohenden Rekord-Minus in der gesetzlichen Krankenversicherung hat der Sozialverband VdK Deutschland einen "Systemwechsel" gefordert. "Die Studien-Ergebnisse sind ein Warnsignal, das die Politik endlich ernst nehmen muss", sagte VdK-Präsidenten Verena Bentele: "Wir brauchen jetzt einen Systemwechsel hin zu einer solidarischen Krankenversicherung, in die alle einzahlen. Nur so lässt sich auf Dauer ein weiterer Anstieg der Beitragssätze verhindern." (Funke Mediengruppe)

MASKENPFLICHT - Die deutliche Mehrheit der Bundesbürger ist der Meinung, dass angesichts der mittlerweile niedrigeren Inzidenzen in Deutschland die Maskenpflicht in Außenbereichen wie Fußgängerzonen oder auf Schulhöfen aufgehoben werden sollte. 80,5 Prozent äußerten sich in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag des Handelsblatts entsprechend. (Handelsblatt)

SPD/KRITIK - Die SPD hat der Union vorgeworfen, in ihrem Wahlprogramm unfinanzierbare Steuerentlastungen und andere Pläne ins Schaufenster zu stellen. "Während Armin Laschet von einem Modernisierungsjahrzehnt theoretisiert, stellen CDU und CSU wieder die alten Hüte ins Schaufenster: Steuersenkungen vor allem für Spitzenverdiener, Subventionen für Unternehmen und das alles ohne neue Schulden", sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider. "Bei der Mütterrente sind sich CDU und CSU noch nicht einig. Aber sonst machen sich die Unionsparteien inzwischen gar nicht mehr die Mühe, auch nur in Ansätzen zu erklären, wie ihre ganzen Versprechen finanziert werden sollen", so Schneider. (Rheinische Post)

KRYPTOWÄHRUNGEN - Kryptowährungen machen erneut eine Phase enorm hoher Volatilität durch. Der Assetmanager Van Eck sieht in den Cyberdevisen und den dahinterstehenden Technologien aber weiterhin viel Potenzial. "In zehn bis 15 Jahren dürfte Research zum Kryptomarkt aber eine Standardpraxis werden, dann wird es wohl ähnlich viel Analysematerial dazu geben wie zum Beispiel zur Halbleiterbranche", sagte John Patrick Lee, Produktmanager bei Van Eck im Interview mit der Börsen-Zeitung. Mit Produkten wie dem Digital Assets ETF wolle man Investoren ansprechen, die bereits gut über Kryptowährungen und Distributed-Ledger-Technologien informiert seien und regulierte Investmentvehikel suchten. (Börsen-Zeitung)

