Die Lufthansa hat neue Mittelfristziele bekannt gegeben und für eine mögliche Kapitalerhöhung Banken mandatiert. Die Aktionäre hatten im Mai eine solche Maßnahme in Höhe von bis zu 5,5 Milliarden Euro mit großer Mehrheit abgesegnet. Die Ermächtigung gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren und soll dem durch die Coronakrise in Schieflage geratenen Luftverkehrskonzern zu geeigneter Zeit ermöglichen, einen Teil der erhaltenen Staatshilfen zurückzuzahlen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundeswirtschaftsministeriums erwäge, unter der Berücksichtigung der Marktbedingungen, sich ohne den Einsatz zusätzlicher Mittel auf dem Wege einer sogenannten Operation Blanche an einer potenziellen Kapitalerhöhung zu beteiligen, teilte die Fluggesellschaft mit. Vorstand und Aufsichtsrat hätten noch keine Entscheidung über Umfang und Zeitpunkt einer möglichen Kapitalerhöhung getroffen. Zudem stehe die Zustimmung durch den WSF hierzu noch aus. Mit einer Teilnahme an der Kapitalerhöhung würde der Bund verhindern, dass seine aktuelle Beteiligung von 20 Prozent verwässert würde. Zudem gab die Lufthansa auch neue Mittelfristziele bekannt. So soll bis zum Jahr 2024 eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 8 Prozent erreicht werden. Für die bereinigte Kapitalrendite (ROCE), ohne liquide Mittel, wird ein Wert von mindestens zehn Prozent angestrebt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q

10:00 DE/Evotec SE, Online-HV

11:00 DE/Teamviewer AG, Online-HV

14:00 DE/Bechtle AG, Online-HV

15:00 DE/SAP SE, Analysten- und Investorenkonferenz anlässlich Kundenveranstaltung Sapphire

22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

S&T AG: 0,30 EUR Orange: 0,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 DE/Verbraucherpreise Mai (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,5% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj - GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -15.100 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,8% - US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: 22,9 zuvor: 24,3 14:30 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,1% zuvor: 74,9% 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.754,00 0,21 S&P-500-Indikation 4.261,75 0,15 Nasdaq-100-Indikation 14.134,50 0,14 Nikkei-225 29.448,38 0,98 Schanghai-Composite 3.566,10 -0,66 +/- Ticks Bund -Future 172,65% +9 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.673,64 -0,13 DAX-Future 15.721,00 0,03 XDAX 15.721,97 0,03 MDAX 34.176,62 0,47 TecDAX 3.508,40 0,95 EuroStoxx50 4.132,67 0,14 Stoxx50 3.548,70 0,21 Dow-Jones 34.393,75 -0,25 S&P-500-Index 4.255,15 0,18 Nasdaq-Comp. 14.174,14 0,74 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,55% -37

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Trotz uneinheitlicher Vorgaben zeichnen sich festere Notierungen zur Eröffnung an den Börsen ab. Ob die Gewinne halten, bleibt abzuwarten - ist doch davon auszugehen, dass die Anleger vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch sehr vorsichtig agieren werden. Auch dürfte das Geschäft von dünnen Umsätzen geprägt sein, was kurzfristige Kursschwankungen begünstigen könnte. Positiv an den Börsen könnte ein Artikel in der Financial Times wirken, laut dem die USA sowie die EU kurz vor einer Einigung im jahrelangen Handelsstreit wegen staatlicher Hilfen für Boeing und Airbus stehen. Die Nachricht dürfte nicht nur mit Erleichterung im Luftfahrtsektor wahrgenommen werden, sondern auch an den Gesamtmärkten: Mit einer Einigung sollte nämlich auch die Gefahr von gegenseitigen Strafzöllen auf andere Produkte geringer werden oder ganz verschwinden.

Rückblick: Kaum verändert - Die Blicke der Anleger richteten sich bereits auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Investoren dürften bis dahin kaum größere Positionen eingehen und sich zurückhalten. Sorgen vor einem Aufschub der Normalisierung in Großbritanien belasteten IAG (-4,2%) und Easyjet (-2,7 Prozent). "Sollte sich die Delta-Variante in Großbritannien weiter verbreiten, könnte das die Öffnung verzögern", so ein Händler. Ähnlich hatte sich Regierungschef Boris Johnson geäußert. Serco stiegen um 4,6 Prozent. Das Unternehmen, einer der weltweit größten Outsourcing-Dienstleister, hat einen Großauftrag über 900 Millionen Pfund von der britischen Regierung erhalten und daraufhin die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Ein Rückruf von Atemgeräten in den USA drückte Philips um 4,2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Tagesgewinner im DAX waren Siemens Energy mit Aufschlägen von 4,3 Prozent. Fundamentale Nachrichten zu der Aktie gab es nicht. Bei dem Plus dürfte es sich vor allem um eine technische Gegenbewegung nach der jüngsten Schwächephase gehandelt haben. Teamviewer stiegen um 5,8 Prozent. Das Unternehmen arbeitet künftig mit SAP zusammen. Cliq Digital verteuerten sich um 12,6 Prozent. Auslöser war die Nachricht, dass Vorstand Bernardus Bos Unternehmensaktien erworben hat. Für Nordex ging es um 7,6 Prozent nach oben. Der Windkraftanlagenhersteller befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Großauftrag in Australien.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem insgesamt lebhaften Geschäft berichtete am Abend ein Händler von Lang & Schwarz. Lufthansa-Aktien wurden unverändert gestellt. Die Fluggesellschaft hatte neue Mittelfristziele bekannt gegeben und für eine mögliche Kapitalerhöhung Banken mandatiert. Die Grenke-Aktie wurde 0,3 Prozent höher gestellt. Die Vorstandsvorsitzende Antje Leminsky wird mit Wirkung zum 30. Juni das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlassen. Ihre Nachfolge soll zum 1. August Michael Bücker übernehmen.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - S&P-500 und Nasdaq-Composite erreichten auf Schlusskursbasis zwar neue Rekordstände, allerdings legten die Indizes nur moderat zu. Der Dow-Jones-Index fiel dagegen leicht zurück. Insgesamt habe vor dem Ergebnis der US-Notenbanksitzung am Mittwoch Zurückhaltung geherrscht, hieß es. Die sich zunehmend verbessernden Konjunkturaussichten für viele Industrieländer und die fortgesetzte Unterstützung der Notenbanken haben die Aktienkurse zuletzt gestützt. Anleger warten nun gespannt darauf, ob die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs bestätigen wird. Eine Explosion hat ein Werk im US-Bundesstaat Illinois erschüttert, das zur Berkshire-Hathaway-Tochter Lubrizol gehört. Für die Aktie von Berkshire Hathaway ging es 1,1 Prozent nach unten. Iteos machten einen Satz um 37,3 Prozent. Das Unternehmen hat mit Glaxosmithkline eine Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung einer experimentellen Krebstherapie vereinbart.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:16 Uhr Fr, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,2126 +0,05% 1,2107 1,2103 -0,7% EUR/JPY 133,49 +0,06% 132,78 132,91 +5,9% EUR/CHF 1,0906 +0,02% 1,0876 1,0890 +0,9% EUR/GBP 0,8591 +0,02% 0,8578 0,8577 -3,8% USD/JPY 110,09 +0,01% 109,73 109,81 +6,6% GBP/USD 1,4114 +0,02% 1,4115 1,4113 +3,3% USD/CNH (Offshore) 6,4040 -0,05% 6,4039 6,3985 -1,5% Bitcoin BTC/USD 40.545,51 +0,65% 39.236,50 37.026,25 +39,6%

Der Dollar gab einen Teil seiner Gewinne vom Freitag wieder ab. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Händler blieben aber tendenziell bullisch gestimmt für den Greenback. Der Ton der US-Notenbank könnte etwas weniger akkommodierend ausfallen, was den Dollar stützen dürfte, so TD Securities. Powell werde wahrscheinlich zugeben, dass die Fed begonnen habe, einen Plan zur Drosselung ihres Anleihekaufprogramms zu diskutieren. Er dürfte allerdings betonen, dass dies davon abhänge, ob die Fed bei der Erreichung ihrer Ziele weitere deutliche Fortschritte mache.

