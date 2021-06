Die türkische Lira (TRY) hat sich in der laufenden Woche zum Euro (EUR) und Dollar merklich gefestigt, Investoren hoffen auf eine baldige Lockerung der US-Sanktionen am Rande des NATO-Gipfels. Aber auch mit den Chinesen geht die Türkei unerwartet auf Annäherungskurs und bereitet offenbar ein milliardenschweres Devisen-Tauschgeschäft vor. Am Montag wurde aus informierten Kreisen bekannt, dass die Türkei und China ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...