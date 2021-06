DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die renommierte Wissenschaftlerin vom Virus-Forschungslabor in Wuhan, Shi Zhengli, hat die Theorie eines Corona-Ausbruchs durch einen Laborunfall zurückgewiesen. "Wie um alles in der Welt kann ich Beweise für etwas vorlegen, für das es keine Beweise gibt?" sagte die chinesische Forscherin der New York Times. Es sei ihr ein Rätsel, "wie die Welt so weit gekommen ist, einen unschuldigen Wissenschaftler ständig mit Dreck zu bewerfen". Schon früh nach Beginn der Pandemie war die Theorie aufgetaucht, das Coronavirus könnte aus dem Labor in Wuhan entwichen sein, obwohl es dafür bisher keine Belege gibt. Shi gilt als Expertin für Coronaviren bei Fledermäusen. Einige Wissenschaftler halten es für möglich, dass das Team in Wuhan bei Experimenten die Stärke eines solchen Virus künstlich erhöht haben könnte, um seine Auswirkungen auf Wirte besser zu untersuchen. Laut New York Times veröffentlichten Shi und ihre Kollegen im Jahr 2017 einen Forschungsbericht, bei dem sie neue Fledermaus-Coronaviren schufen, indem sie Teile mehrerer Coronaviren zusammenbauten und aneinander anpassten - darunter mindestens eines, "das fast auf den Menschen übertragbar war".

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Oracle Corp, Ergebnis 4Q, Redwood Shores

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: 22,9 zuvor: 24,3 14:30 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,1% zuvor: 74,9% 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.262,00 +0,15% Nasdaq-100-Indikation 14.136,00 +0,15% Nikkei-225 29.461,64 +1,03% Hang-Seng-Index 28.636,32 -0,71% Kospi 3.255,98 +0,12% Shanghai-Composite 3.563,33 -0,74% S&P/ASX 200 7.386,30 +1,01%

FINANZMÄRKTE

Uneinheitlich - Während Tokio und Sydney den positiven Vorgaben der Wall Street folgen, unter anderem mit neuen Schlussrekorden bei S&P-500 und Nasdaq-Composite, geben die Börsen in Schanghai und Hongkong nach dem dort verlängerten Wochenende um bis zu 0,9 Prozent nach. Den japanischen Aktien beschert der weiter nachgebende Dollar erneut Rückenwind. In Sydney kommt ein positiver Impuls vom Protokoll der jüngsten Sitzung der australischen Notenbank. Aus ihm geht hervor, dass ein baldiges Zurückfahren der Anleihekäufe keine ausgemachte Sache ist. An den chinesischen Börsen wird unter anderem der deutlich nachgebende Kupferpreis (-2,4%) als Belastungsfaktor genannt. In Seoul profitiert der Kurs des Apple-Zulieferes LG Innotek (+2,1%)von einem positiven Ausblick und starken Verkäufen des neuesten iPhone-Modells. Bei Celltrion (-1,6%) werden dagegen Gewinne mitgenommen nach dem Kurssprung am Vortag.

US-NACHBÖRSE

Unique Fabricating schossen um fast 70 Prozent nach oben, befeuert von einer bis Februar 2022 verlängerten Nachsichtvereinbarung mit den Gläubigern des Unternehmens. Der Hersteller von Schaumstoff-, Gummi- und Plastikprodukten unter anderem für den Transportsektor hatte im April 2020 in seinem Jahresbericht wegen anhaltender Probleme gewarnt, die endgültig zu klären das Unternehmen Zeit brauche. Dabei geht es auch um Probleme wegen der Knappheit an Chips. RF Industries wurden nach einem höheren Umsatz im zweiten Quartal um knapp 2 Prozent nach oben genommen. Der Hersteller einer Reihe von Verbindungsprodukten für den Kommunikationssektor schrieb zudem anders als im Vorjahr schwarze Zahlen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.393,75 -0,25 -85,85 12,37 S&P-500 4.255,15 0,18 7,71 13,29 Nasdaq-Comp. 14.174,14 0,74 104,72 9,98 Nasdaq-100 14.128,20 0,93 129,90 9,62 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 882 Mio 825 Mio Gewinner 1.529 2.181 Verlierer 1.817 1.128 unverändert 149 177

Uneinheitlich - Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite erreichten auf Schlusskursbasis neue Rekordstände. Händler sprachen dennoch auch von Zurückhaltung vor dem Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Die Anleger warten nun darauf, ob die US-Notenbank ihren ultraexpansiven geldpolitischen Kurs bestätigen wird, trotz zuletzt deutlich erhöhter Inflationsraten. Berkshire Hathaway verloren 1,1 Prozent. Eine Explosion und ein Feuer haben ein Werk im US-Bundesstaat Illinois erschüttert, das zur Berkshire-Hathaway-Tochter Lubrizol gehört. Iteos machten einen Satz um 37,3 Prozent. Das Unternehmen hat mit Glaxosmithkline eine Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung einer experimentellen Krebstherapie vereinbart.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 1,2 0,14 4,0 5 Jahre 0,78 4,2 0,74 42,3 7 Jahre 1,19 4,7 1,14 54,0 10 Jahre 1,50 4,5 1,45 57,8 30 Jahre 2,18 4,4 2,14 53,5

Die Renditen setzten am Tag vor der Entscheidung der US-Notenbank die jüngste Gegenbewegung mit zunehmender Dynamik fort, die Zehnjahresrendite erreichte wieder die Marke von 1,50 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:13 % YTD EUR/USD 1,2125 +0,0% 1,2120 1,2097 -0,7% EUR/JPY 133,45 +0,0% 133,41 132,65 +5,8% EUR/GBP 0,8589 -0,0% 0,8589 0,8582 -3,8% GBP/USD 1,4117 +0,0% 1,4111 1,4095 +3,2% USD/JPY 110,06 -0,0% 110,08 109,68 +6,6% USD/KRW 1117,50 +0,1% 1116,71 1117,24 +2,9% USD/CNY 6,4041 +0,1% 6,3987 6,3987 -1,9% USD/CNH 6,4048 -0,0% 6,4075 6,4115 -1,5% USD/HKD 7,7617 -0,0% 7,7619 7,7611 +0,1% AUD/USD 0,7713 -0,0% 0,7714 0,7704 +0,1% NZD/USD 0,7156 +0,2% 0,7143 0,7135 -0,4% Bitcoin BTC/USD 40.290,01 +0,0% 40.282,01 39.515,46 +38,7%

Der Dollar gab einen Teil seiner Gewinne vom Freitag wieder ab. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Der Ton der US-Notenbank am könnte am Mittwoch etwas weniger akkommodierend werden, was den Dollar stützen dürfte, hieß es von TD Securities. Fed-Chef Powell werde wahrscheinlich zugeben, dass die Notenbank begonnen habe, einen Plan zur Drosselung ihres Anleihekaufprogramms zu diskutieren. Er dürfte allerdings betonen, dass dies davon abhänge, dass die Fed bei der Erreichung ihrer Ziele weitere deutliche Fortschritte mache.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,18 70,88 +0,4% 0,30 +46,7% Brent/ICE 73,17 72,86 +0,4% 0,31 +42,7%

Die Ölpreise stiegen auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren. Händler verwiesen auf die anziehende Nachfrage, die fortschreitenden Impfkampagnen und den Beginn der Sommersaison als treibende Faktoren.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.866,87 1.866,25 +0,0% +0,62 -1,6% Silber (Spot) 27,72 27,88 -0,5% -0,15 +5,1% Platin (Spot) 1.165,85 1.168,50 -0,2% -2,65 +8,9% Kupfer-Future 4,43 4,53 -2,1% -0,10 +25,6%

Leicht unter Druck stand der Goldpreis. Marktteilnehmer sprachen auch hier von erhöhter Zurückhaltung vor dem Ergebnis der Fed-Sitzung. Belastend dürften aber vor allem auch die deutlicher gestiegenen Renditen bei den Anleihen gewirkt haben.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE-TICKER

- Mit einer vollständigen Corona-Impfung lassen sich laut einer britischen Studie auch bei der Delta-Variante des Coronavirus schwere Krankheitsverläufe vermeiden.

- Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Zusagen der G7-Staaten für eine Verteilung von Corona-Impfstoffen an ärmere Länder als unzureichend kritisiert.

INDONESIEN - KONJUNKTUR

Die indonesische Handelsbilanz zeigt für mai einen Überschuss von 2,36 Milliarden Dollar. Ökonomen hatten auf 2,63 Milliarden getippt.

