Sehr stark präsentierte sich gestern die heimische Börse, der ATX konnte ein stolzes Plus von 1,1% erzielen und war damit deutlich besser als die großen europäischen Indices. Die heute veröffentlichten Industrieproduktionsdaten in Europa, die besser ausfielen als erwartet, rückten aber etwas in den Hintergrund, das Hauptaugenmerk der Anleger liegt bereits auf der morgen stattfindenden Sitzung der Fed und der Einschätzung der Währungshüter bezüglich der momentanen Preisentwicklung. Ansonsten gab es nur vereinzelt Nachrichten zu den einzelnen Unternehmen, Mayr-Melnhof konnte um 2,6% zulegen, nachdem die Europäische Kommission die Übernahme der finnischen Firma Kotkamills durch das heimische Unternehmen nach der ...

