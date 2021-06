The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.06.2021ISIN NameLU0171290314 BGF-PACIFIC EQ.NA.A2 EOLU0035112944 BGF-PACIFIC EQU.NAM. A2DE000HLB8Z31 LB.HESS.-THR.IS.19/21ALVXS1293087703 KONINKLIJKE DSM 15/22 MTNDE000BLB3DM4 BAY.LDSBK.IS.15/21DE000A1YCQA8 STADT HAMBURG LSA A.3/14FR0011965177 AIR FRANCE-KLM 14/21DE000HSH4ND1 HCOB MZC 24 13/21XS0944838241 ROLLS-ROYCE 13/21 MTNAT0000A17WH8 ERSTE GP BNK 14-21MTN1318XS1317708805 BORGWARNER INC. 15/22XS2013531228 NM PLC 19/21 FLR MTNDE000DG4T3Q0 DZ BANK IS.A523DE000DK0UF49 DEKA DL FESTZINS 19/21XS1077882121 EMIR.TELECOM.GP 14/21 MTN