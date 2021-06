Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,21 US-Dollar halten können. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,2127 Dollar und damit nur geringfügig mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2112 Dollar festgesetzt.Am Montag gelang es dem Dollar, seine zuletzt erzielten Gewinne - zuletzt verbuchte ...

