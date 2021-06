Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Mehrheit der Sparerinnen und Sparer in Deutschland erwartet im kommenden Halbjahr leicht steigende Preise, so die Experten von Union Investment.Fast ein Viertel glaube sogar, dass sie stark anziehen würden. Dies würden sie vor allem am täglichen Einkauf im Supermarkt und den Benzinpreisen festmachen. An ihrer Geldanlage möchten die meisten deswegen jedoch genauso wenig etwas verändern wie an ihren Sparbemühungen. Schutz vor Inflation würden vor allem Geldanlagen in Immobilien und Gold, aber auch Aktien und Investmentfonds bieten. Mit Blick auf die Kursentwicklung an den Aktienmärkten würden sich die meisten optimistisch äußern. Dies seien die Ergebnisse aus dem aktuellen Anlegerbarometer von Union Investment, einer repräsentativen Befragung deutscher Finanzentscheider in privaten Haushalten. ...

