Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktienmärkte zeigten sich zeitweise etwas nervös, nachdem die US-Zentralbank etwas lauter über die Notwendigkeit eines steigenden Zinsniveaus nachgedacht hatte, so die Analysten der DekaBank.Im Laufe der vergangenen Woche hätten sich die Gemüter wieder beruhigt, nicht zuletzt, weil die Europäische Zentralbank in ihrer Sitzung am Donnerstag deutlich gemacht habe, wie weit sie noch von einer Straffung der monetären Bedingungen entfernt sei. Es scheine, als hätten die Finanzmärkte die starke Konjunkturerholung bei vorübergehend höheren Inflationsraten mittlerweile eingepreist und jetzt auf neue Impulse gewartet. ...

